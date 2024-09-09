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В 2024 году в Башкирии сдали в аренду 46 объектов госимущества на 1,1 млн рублей

За восемь месяцев этого года министерство земельных и имущественных отношений Башкирии по итогам аукционов заключило 37 договоров аренды. Как сообщила пресс-служба министерства, в общей сложности в аренду сдано 46 объектов госимущества. Из них 14 находятся в Уфе: восемь сданы в аренду под административную деятельность, два — под свободное использование, три — под размещение торгового аппарата, одно — под организацию общественного питания. В Бирске сдано четыре объекта: два — под свободное использование, два — под гараж. В Нефтекамске — три помещения: два — по назначению объекта, одно — для размещения предприятия общественного питания. В Салавате также сдано три объекта: два — по назначению, одно — под склад. По состоянию на 31 августа общая сумма поступлений по этим договорам аренды составила 1,1 млн руб.

Майя Иванова

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