Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Главу департамента Минтруда Омской области задержали за взятки

В отношении главы департамента финансово-экономического обеспечения минтруда Омской области возбуждено уголовное дело о получении взятки в 200 тыс. руб. (ч.5 ст. 290 УК РФ). Деньги фигурантка дела получила от директора бюджетного учреждения «Драгунский дом-интернат», в отношении которого также возбуждено уголовное дело о даче и получении взятки (ч.4 ст. 290 УК РФ, ч.5 ст. 291 УК РФ).

По версии правоохранителей, глава департамента получила деньги «за выполнение ряда действий, входящих в ее служебные полномочия, в интересах взяткодателя, а также за общее покровительство», сообщает СУ СКР региона.

Чиновницу поместили под стражу на два месяца, директору бюджетного учреждения избрана мера пресечения в виде домашнего ареста с запретом определенных действий. Расследование уголовного дела продолжается.

Александра Стрелкова

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...