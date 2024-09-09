Главу департамента Минтруда Омской области задержали за взятки

В отношении главы департамента финансово-экономического обеспечения минтруда Омской области возбуждено уголовное дело о получении взятки в 200 тыс. руб. (ч.5 ст. 290 УК РФ). Деньги фигурантка дела получила от директора бюджетного учреждения «Драгунский дом-интернат», в отношении которого также возбуждено уголовное дело о даче и получении взятки (ч.4 ст. 290 УК РФ, ч.5 ст. 291 УК РФ).

По версии правоохранителей, глава департамента получила деньги «за выполнение ряда действий, входящих в ее служебные полномочия, в интересах взяткодателя, а также за общее покровительство», сообщает СУ СКР региона.

Чиновницу поместили под стражу на два месяца, директору бюджетного учреждения избрана мера пресечения в виде домашнего ареста с запретом определенных действий. Расследование уголовного дела продолжается.

Александра Стрелкова