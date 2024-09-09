На курорте «Роза Хутор» воздвигнут Храм Рождества Христова

На горнолыжном курорте «Роза Хутор» приступили к строительству Храма Рождества Христова. Его возведут на территории культурно-этнографического комплекса «Моя Россия». Основой архитектурного облика сооружения станет Спасо-Преображенский собор в Переславле-Залесском, который был построен в XII веке, сообщает пресс-служба курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба «Розы Хутор» Фото: пресс-служба «Розы Хутор»

Литургию, церемонию освящения и закладки камня провел Епископ Сочинский и Туапсинский Владыка Герман. Крестово-купольный храм будет представлять собой одноэтажное здание со сводчатым куполом в центре и трехчастной апcидой с восточной стороны. Он будет выполнен из кирпича в светлой цветовой гамме, а сверху его украсит позолоченный купол.

Внутри откроется единое и светлое пространство с притвором, входом на хоры, алтарем, а также хорами на антресоли.

«Наш курорт находится в уникальном месте — среди величественных горных вершин. И очень понятно стремление людей возводить часовни, храмы и монастыри именно на высоте. Мы тоже считаем важным, чтобы здесь был православный храм и все желающие всегда могли в него прийти»,— сказал генеральный директор курорта «Роза Хутор» Александр Белокобыльский.

Основание храма официально было заложено на курорте в ноябре 2020 года.

Александра Каверина