Умер бывший глава Марий Эл Александр Евстифеев

Бывший глава Республики Марий Эл Александр Евстифеев умер в возрасте 66 лет. О его смерти сообщил в своем Telegram-канале нынешний глава республики Юрий Зайцев. Причину смерти политика он не назвал. Господин Евстифеев возглавлял республику с 2017 по 2022 год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Евстифеев в 2017 году

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Александр Евстифеев в 2017 году

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Александр Евстифеев родился 14 мая 1958 года в поселке Бреды Челябинской области. В 1980 году окончил Свердловский юридический институт. Там же в 1984-м окончил аспирантуру. В 1999 году стал доктором юридических наук, защитив диссертацию в Уральской государственной юридической академии. В 1980–2000 годах господин Евстифеев преподавал в Уральском государственном юридическом университете.

С 2000 по 2002 год Александр Евстифеев был заместителем полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе. С 2002-го по 2004-й был членом Совета федерации от Ямало-Ненецкого АО. В 2004–2012 годах вновь преподавал, а также председательствовал в Девятом арбитражном апелляционном суде.

В апреле 2017 года возглавил Марий Эл как врио ушедшего в отставку экс-главы Леонида Маркелова. В мае того же года господин Евстифеев выиграл выборы главы республики, набрав 88,27% голосов. 10 мая 2022 года он подал в отставку.

Евгений Белоусов