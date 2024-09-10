Флуоресцентный поиск

Даже в таком древнем медицинском деле, как лечение ран, могут совершаться революции. Речь идет об использовании флуоресцентной лампы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Getty Images Фото: Getty Images

Хроническими называют раны, заживление которых не происходит в течение нескольких месяцев. И проблема эта распространенная: в одной только Америке насчитывается больше шести миллионов людей с такими заболеваниями. В таком уязвимом состоянии организм открыт для опасных бактерий. А инфекции могут привести к ампутации конечности и даже к смерти.

Врачи стараются делать все возможное для обеспечения стерильности раневой поверхности, но бактерии-то очень малы и пропустить их появление в ране очень легко. Сейчас в медицине главенствует такая практика: врачи отправляют образцы пораженной ткани на экспертизу в лабораторию, чтобы потом точно назначить антибиотик. Дело верное, но процесс может занять несколько суток.

Осознав эту проблему, группа ученых взялась за изучение автофлуоресцентного отображения – методики, при которой ультрафиолет позволяет опознавать бактерии прямо на месте. Система построена на том факте, что разные организмы по-разному отражают световые волны. Такой принцип уже используется в медицине: офтальмологи так исследуют сетчатку.

Команда ученых из Университета Южной Калифорнии проанализировала 25 научных работ, посвященных лечению язв ступней. Они выяснили, что 20% диабетиков, получивших язву, обречены на ампутацию.

«Мы надеемся, что технология автофлуоресцентного отображения поможет хирургам вовремя выявлять и уничтожать бактерии, инфицировавшие раны, что поможет избежать возможных осложнений, особенно это актуально для больных диабетом,— утверждает ведущий автор исследования Дэвид Армстронг, хирург-ортопед и специалист по сохранению конечностей.— Своевременное вмешательство позволит увеличить безопасность и эффективность операций».

Олег Кондауров, по материалам статьи