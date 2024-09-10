Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Флуоресцентный поиск

Новое средство для обнаружения бактерий в ранах

Даже в таком древнем медицинском деле, как лечение ран, могут совершаться революции. Речь идет об использовании флуоресцентной лампы.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Хроническими называют раны, заживление которых не происходит в течение нескольких месяцев. И проблема эта распространенная: в одной только Америке насчитывается больше шести миллионов людей с такими заболеваниями. В таком уязвимом состоянии организм открыт для опасных бактерий. А инфекции могут привести к ампутации конечности и даже к смерти.

Врачи стараются делать все возможное для обеспечения стерильности раневой поверхности, но бактерии-то очень малы и пропустить их появление в ране очень легко. Сейчас в медицине главенствует такая практика: врачи отправляют образцы пораженной ткани на экспертизу в лабораторию, чтобы потом точно назначить антибиотик. Дело верное, но процесс может занять несколько суток.

Осознав эту проблему, группа ученых взялась за изучение автофлуоресцентного отображения – методики, при которой ультрафиолет позволяет опознавать бактерии прямо на месте. Система построена на том факте, что разные организмы по-разному отражают световые волны. Такой принцип уже используется в медицине: офтальмологи так исследуют сетчатку.

Команда ученых из Университета Южной Калифорнии проанализировала 25 научных работ, посвященных лечению язв ступней. Они выяснили, что 20% диабетиков, получивших язву, обречены на ампутацию.

«Мы надеемся, что технология автофлуоресцентного отображения поможет хирургам вовремя выявлять и уничтожать бактерии, инфицировавшие раны, что поможет избежать возможных осложнений, особенно это актуально для больных диабетом,— утверждает ведущий автор исследования Дэвид Армстронг, хирург-ортопед и специалист по сохранению конечностей.— Своевременное вмешательство позволит увеличить безопасность и эффективность операций».

Олег Кондауров, по материалам статьи

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...