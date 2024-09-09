В минздраве Башкирии отрицают врачебную ошибку при родах уфимки в ГКБ №22

В пресс-службе минздрава Башкирии прокомментировали ситуацию о якобы ненадлежащем оказании медпомощи при родах 22-летней жительнице Уфы в городской больнице №22.

Как сообщал «Ъ-Уфа» со ссылкой на информационный центр СКР, ребенок в результате родов получил телесные повреждения, долгое время находился в реанимации, а сейчас нуждается в реабилитации. Председатель СКР Александр Бастрыкин затребовал у исполняющего обязанности руководителя следственного управления СКР по Башкирии Евгения Лагацкого доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела по факту ненадлежащего оказания медицинской помощи

В пресс-службе минздрава «Ъ-Уфа» сообщили, что пациентку, учитывая имеющиеся у нее заболевания, после получения письменного согласия направили на индуцированные роды. Показания для кесарева сечения до начала родов и во время схваток отсутствовали, отметили в министерстве.

«В потужном периоде родильница не смогла самостоятельно родить ребенка, потуги были неэффективными. В этом случае кесарево сечение выполнить уже невозможно и врачи используют специальные приемы — наложение вакуум-экстрактора на головку плода и пособия по извлечению плечиков и туловища, если женщина не тужится самостоятельно. Случай рассмотрен на акушерско-гинекологическом совете, нарушений не выявлено. Причина осложнения родов — крупные размеры плода в связи с гестационным диабетом у матери, наличие внутриутробной инфекции у плода»,— сообщили в минздраве, добавив, что необходимая реабилитация проводится в полном объеме.

Венера Хисамова