Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Жители 21 дома в Советском районе Казани на сутки останутся без воды

В ряде домов Советского района Казани временно отключат воду. Причиной отключения воды стало подключение участка водопровода к централизованным сетям водоснабжения. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Казани.

Жители 21 дома в Советском районе Казани на сутки останутся без воды

Жители 21 дома в Советском районе Казани на сутки останутся без воды

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Жители 21 дома в Советском районе Казани на сутки останутся без воды

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Воду отключат с 9:00 17 сентября до 11:00 18 сентября в 21 доме Советского района по адресам:

  • пр. Победы, 141, 141а, 156, 156/26, 158;
  • ул. Академика Сахарова, 19, 19а, 22, 22а, 24, 24а, 24а/1, 24б, 24б/1, 24в, 26/156, 26б, 29, 31;
  • ул. Х. Бигичева, 2а/1, 7а.

Завтра более 100 домов на 19 улицах Кировского района Казани останутся без воды на сутки.

Диана Соловьёва

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...