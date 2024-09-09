В ряде домов Советского района Казани временно отключат воду. Причиной отключения воды стало подключение участка водопровода к централизованным сетям водоснабжения. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Казани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Жители 21 дома в Советском районе Казани на сутки останутся без воды

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Жители 21 дома в Советском районе Казани на сутки останутся без воды

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Воду отключат с 9:00 17 сентября до 11:00 18 сентября в 21 доме Советского района по адресам:

пр. Победы, 141, 141а, 156, 156/26, 158;

ул. Академика Сахарова, 19, 19а, 22, 22а, 24, 24а, 24а/1, 24б, 24б/1, 24в, 26/156, 26б, 29, 31;

ул. Х. Бигичева, 2а/1, 7а.

Завтра более 100 домов на 19 улицах Кировского района Казани останутся без воды на сутки.

Диана Соловьёва