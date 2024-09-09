Доходы сибирских санаториев в первом полугодии составили 7,9 млрд рублей

За первые шесть месяцев санатории Сибири заработали 7,9 млрд руб., что на 4,9% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Лидерами среди регионов СФО стали здравницы Алтайского края, доходы которых составили 4,06 млрд руб., что на 9% больше года ранее, сообщили аналитики портала бронирования «Санатории России». На втором месте находятся санатории Новосибирской области с доходом 1,17 млрд руб. (+8%). Третью позицию занимают здравницы Кемеровской области с результатом 864 млн руб., что на 22% меньше по сравнению с прошлым годом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Елизавета Устьянцева, Коммерсантъ Фото: Елизавета Устьянцева, Коммерсантъ

Санатории Иркутской области расположились на четвертом месте с доходом 486 млн руб. (+21%). Здравницы Красноярского края заработали 470 млн руб. (+16%).

Доходы санаториев Томской области составили 391 млн руб. (+21%), Омской области 348 млн руб. (-9%), Республики Хакасия 113 млн руб. (+13%), Тувы 7,8 млн руб. (рост в 1,7 раз), а также Республики Алтай 2,8 млн руб. (+20%).

По словам экспертов, количество отдыхающих санаториев растет, также увеличивается число ночевок. Меняются и предпочтения отдыхающих. Например, выросло число бронирований номеров повышенной комфортности.

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Лолита Белова