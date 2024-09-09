В сентябре в Сочи стартовала прививочная кампания против гриппа. Прививки выполняются бесплатно в поликлиниках по месту жительства, сообщает пресс-служба МУП «Сочитеплоэнерго».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

«В осенний период особенно важно позаботиться о своем здоровье и здоровье близких, так как с приходом холодов возрастает риск заболеваний гриппом. В связи с этим начиная с сентября 2024 года в городском округе Сочи Краснодарского края стартовала прививочная кампания против гриппа»,— говорится в сообщении.

Также в организации отметили, что вакцинация является наиболее эффективным способом защиты от гриппа и его осложнений. В «Сочитеплоэнерго» призвали горожан своевременно пройти вакцинацию.

Неделей ранее стало известно, что в Краснодарском крае от гриппа планируют привить 3,5 млн человек. Прививочная кампания началась в сентябре. Годом ранее вакцинировались около 3,2 млн жителей края.

Вячеслав Рыжков