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В Сочи стартовала прививочная кампания против гриппа

В сентябре в Сочи стартовала прививочная кампания против гриппа. Прививки выполняются бесплатно в поликлиниках по месту жительства, сообщает пресс-служба МУП «Сочитеплоэнерго».

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

«В осенний период особенно важно позаботиться о своем здоровье и здоровье близких, так как с приходом холодов возрастает риск заболеваний гриппом. В связи с этим начиная с сентября 2024 года в городском округе Сочи Краснодарского края стартовала прививочная кампания против гриппа»,— говорится в сообщении.

Также в организации отметили, что вакцинация является наиболее эффективным способом защиты от гриппа и его осложнений. В «Сочитеплоэнерго» призвали горожан своевременно пройти вакцинацию.

Неделей ранее стало известно, что в Краснодарском крае от гриппа планируют привить 3,5 млн человек. Прививочная кампания началась в сентябре. Годом ранее вакцинировались около 3,2 млн жителей края.

Вячеслав Рыжков

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