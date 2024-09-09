«Татнефть» на форуме Kazan Digital Week представил ИИ для быстрой обработки информации

«Татнефть» на стартовавшем сегодня в Kazan Expo форуме Kazan Digital Week, представил свою новую разработку — ИИ «Круглый стол», предназначенный для внутреннего пользования сотрудников. Название — на этапе обсуждения.

Разработка выглядит как мессенджер: множество чатов с «экспертами» в разных областях (от IT до математики или химии). Сотрудники будут вводить свои вопросы, ответы будут предоставляться из внутренней документации компании. При необходимости можно выйти в интернет.

На сегодняшний день ИИ не внедрен в процессы компании. Предполагается, что помощника можно будет скачать в формате приложения на смартфон.

Зарина Акбирова