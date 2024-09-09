Явка избирателей на выборах в Чувашии составила около 50%

В Чувашии явка избирателей на выборах в органы местного самоуправления составила около 50% (более 150 тыс. избирателей). Об этом рассказали в пресс-службе главы Чувашии.

Около 23 тыс. человек воспользовались дистанционным электронным голосованием. Такой показатель составляет 15,3% от общего числа избирателей.

Выборы обеспечивали 188 участковых комиссий. За ходом голосования следили 349 наблюдателей от Общественной палаты Чувашии, кандидатов и политических партий.

«На этот раз из-за меньшего масштаба выборов и благодаря учету всех факторов, которые были выявлены в ходе президентской кампании, система работала намного устойчивее, проблем для избирателей не было»,— сообщил глава Чувашии Олег Николаев.

В бюллетенях граждане могли проголосовать за 268 кандидатов на 79 депутатских мандатов. Из них 76 мандатов получили кандидаты от политических партий «Единая Россия» (67) и «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» (9). На 3 мандата выбрали кандидатов-самовыдвиженцев.

Диана Соловьёва