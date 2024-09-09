На саммит БРИКС могут приехать лидеры латиноамериканских стран

МИД России рассчитывает, что на саммит БРИКС могут приехать представители латиноамериканских стран. Об этом рассказал директор латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин «Известиям».

«Мы рассчитываем, что на саммите БРИКС будут присутствовать представители ряда латиноамериканских стран, помимо Бразилии, которая уже входит в состав БРИКС»,— сообщил Александр Щетинин.

Приглашения на саммит БРИКС латиноамериканским государствам уже разослали.

Объединению стран БРИКС на саммите глав государств в Казани 22–24 октября нужно будет определиться с количеством будущих партнеров.

Диана Соловьёва