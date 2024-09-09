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Глава СКР затребовал доклад по делу о дефектах медпомощи уфимке

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал у исполняющего обязанности руководителя следственного управления СКР по Башкирии Евгения Лагацкого доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела о ненадлежащем оказании медпомощи при родах 22-летней уфимке. Как сообщил информационный центр СКР, в результате новорожденный получил телесные повреждения и долгое время находился в реанимации. Сейчас он нуждается в реабилитации.

Потерпевшая опасается, что виновные могут избежать привлечения к уголовной ответственности, отмечают в СКР.

Майя Иванова

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