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Коммерсантъ FM
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Эксперты о системе обратной связи правительства

«В 2021 году президент Владимир Путин посетил координационный центр правительства и обратил особое внимание на важность сбора обратной связи о ходе реализации национальных проектов и их отдельных мер, а также других государственных инициатив. С того времени правительством создана система сбора обратной связи, позволяющая видеть отношение людей к происходящим переменам, оценивать важность тех или иных изменений, видеть изменения приоритетов в стране»,— вспоминает президент Центра политических технологий Борис Макаренко.

При этом сама система также развивается. В частности, год назад АНО «Национальные приоритеты», правительство и Минэкономики запустили проект прямой обратной связи с объектов нацпроектов: на 7,7 тыс. социально значимых учреждений (поликлиники, школы, ФАПы, дома культуры) установлены носители с QR-кодами, по которым можно оставить оперативную обратную связь. Белый дом получил более 26 тыс. отзывов, из которых 71% — позитивные, 16% — нейтральные, 13% — негативные, «они оперативно отрабатываются органами исполнительной власти регионов», говорит собеседник “Ъ” в Белом доме.

«Мы регулярно собираем обратную связь по национальным проектам, их конкретным мерам, другим важным программам и инициативам президента и правительства. Кроме телефонных опросов мы используем также интернет-панели, дающие нам большую оперативность данных, опросы среди узких групп, например студентов колледжей по программе "Профессионалитет", школьников по "Пушкинской карте" или студентов вузов и молодых ученых в Десятилетии науки и технологий»,— подтверждает глава АНО «Национальные приоритеты» София Малявина. АНО использует экспертные опросы на собственной экспертной панели и вместе с экспертами готовит аналитические доклады по наиболее важным вопросам нацпроектов. «Весь этот комплекс позволяет нам давать быструю обратную связь министерствам и регионам по реализации национальных проектов в целом и конкретных мер и программ для их корректировки, разработки новых сервисов, совершенствования той или иной услуги»,— рассказывает госпожа Малявина. Экспертная оценка также «стала постоянным инструментом обратной связи в процессе реализации нацпроектов и других инициатив правительства. Она дополняет другие инструменты, такие как социологический анализ, анализ медиа и т. п., и помогает правительству, министерствам принимать те решения, которые будут отвечать на запросы людей и будут максимально эффективными в ответе на эти запросы», добавляет начальник управления координации научных работ РАНХиГС Екатерина Михалева.

Отдел экономики

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