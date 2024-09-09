На ремонт дороги в д. Новое Кадеево в Черемшанском районе выделят 35,6 млн рублей

На капитальный ремонт подъезда к деревне Новое Кадеево в Черемшанском районе направят около 35,6 млн руб. Информация об этом появилась в тендере на сайте госзакупок.

В рамках капитального ремонта подъезда строители разберут существующее дорожное покрытие и сделают новую дорожную одежду. Заказчиком выступает «Татавтодор». По информации из документов закупки, это будет III этап капитального ремонта подъезда к деревне.

Диана Соловьёва