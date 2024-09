Захарова: США пытались помешать диалогу РФ и Китая перед ВЭФ

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о «ковбойских» попытках США помешать взаимодействию России и Китая в преддверии Восточного экономического форума (ВЭФ). Как отметила госпожа Захарова, попытки повлиять на уровень сотрудничества между Москвой и Пекином не увенчались успехом.

Дипломат рассказала о материале газеты The New Your Times от 27 августа о визите помощника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана в Китай. Там одной из целей господина Салливана назвали «призыв Китая сократить свою поддержку России». Представитель МИДа заключила, что лишь американским дипломатам известно, чего они добились по итогам переговоров в Китае.

«Сегодня вы слышали и видели, снизился ли этот уровень сотрудничества и взаимодействия. На фоне такого количества саммитов, которые у нас с китайцами проходят в различных форматах и которые еще предстоят: сегодня Китай на ВЭФ был также представлен на высоком уровне. Вся апологетика сотрудничества двух стран была вновь переподтверждена»,— заявила госпожа Захарова (цитата по ТАСС).

Президент России Владимир Путин встретился с заместителем председателя КНР Хань Чжэном. В октябре президент также ожидает приезда главы КНР Си Цзиньпина на саммит БРИКС и рассчитывает провести с ним двустороннюю встречу.

Никита Черненко