Путин примет участие в военных учениях

Президент России Владимир Путин на предстоящей неделе примет участие в военных учениях и проведет заседания с постоянными членами Совета безопасности и правительством. Детали графика главы государства представил журналист ВГТРК Павел Зарубин.

В своем Telegram-канале Павел Зарубин опубликовал фрагмент передачи «Москва. Кремль. Путин». Среди других запланированных у Владимира Путина мероприятий — встречи по линии БРИКС.

В последний раз Владимир Путин наблюдал за ходом военных маневров в сентябре 2022 года. Тогда он посетил полигон Сергеевский в Приморье, где проходили командно-штабные учения «Восток-2022».