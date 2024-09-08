На трассе «Адлер–Красная Поляна» 9 сентября введут реверсивное движение

На участке федеральной трассы «Адлер — Красная Поляна» с 9 сентября из-за ремонта введут реверсивное движение. Об этом сообщает пресс-служба администрации города-курорта Сочи.

На автотрассе заменят асфальт и систему водоотведения, а также отремонтируют тротуары и нанесут разметки. Все работы завершат до 1 ноября.

Ремонт Дублера Курортного проспекта начнется 14 сентября и планируют закончить до 10 ноября. Работы здесь будут вести ночью без организации реверсов.

Тат Гаспарян