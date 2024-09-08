Явка на выборах главы Башкирии на 15:00 третьего дня голосования достигла 64%

Явка на выборах главы Башкирии на 15:00 в третий день голосования составила 64,56%, сообщила на брифинге секретарь Центризбиркома Марина Долматова. Проголосовали всего около 1,92 млн избирателей.

В Уфе явка составила 61,73%. В среднем по городам без учета Уфы — 54,29%, в среднем по районам — 67,96%. На предыдущих выборах главы Башкирии в 2019 году в это же время явка составила 42,9%.

По данным системы ГАС «Выборы», за пять часов до закрытия участков самая высокая явка зафиксирована в Бакалинском (86,42%), Федоровском (81,51%), и Салаватском (81,13%) районах. Аутсайдеры по явке — Сибай (54,71%), Уфимский район (47,54%) и Межгорье (46,78%).

В Уфе наиболее высокая явка в Советском районе (62,71%), наименее активны избиратели в Демском районе (58,72%).

В первый выборный день явка составляла 29,41%. По итогам первых двух дней голосования — 51,78%.

Трехдневные выборы главы Башкирии завершаются 8 сентября. На пост претендуют кандидаты от пяти партий: Владимир Нагорный («Справедливая Россия — Патриоты — За правду»), Иван Сухарев (ЛДПР), Ильшат Тимерьянов («Новые люди»), действующий глава региона Радий Хабиров («Единая Россия») и Артур Шайнуров (КПРФ).

Наталья Балыкова