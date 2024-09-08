В МЧС не поступало сообщений по поводу мины на пляже в Сочи

Местные жители и гости пляжа Сочи не обращались в МЧС по поводу найденной мины. Об этом рассказали «Ъ-Сочи» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: соцсети Фото: соцсети

В воскресенье, 8 сентября, в СМИ и соцсетях появились сообщения о том, что на Черноморском побережье в Сочи туристы обнаружили и извлекли морскую мину из воды. На видеозаписи отдыхающие выкатывают из моря круглую шипованную конструкцию. В соцсетях предполагают, что это может быть одна из дрейфующих украинских мин.

В пресс-службе администрации Сочи заявили, что информация о мине не подтвердилась. На территории Сочи такого факта не выявляли. В мэрии отметили, что локация на кадрах видео не соответствует виду на сочинском побережье.

Мария Удовик