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В МЧС не поступало сообщений по поводу мины на пляже в Сочи

Местные жители и гости пляжа Сочи не обращались в МЧС по поводу найденной мины. Об этом рассказали «Ъ-Сочи» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Фото: соцсети

Фото: соцсети

В воскресенье, 8 сентября, в СМИ и соцсетях появились сообщения о том, что на Черноморском побережье в Сочи туристы обнаружили и извлекли морскую мину из воды. На видеозаписи отдыхающие выкатывают из моря круглую шипованную конструкцию. В соцсетях предполагают, что это может быть одна из дрейфующих украинских мин.

В пресс-службе администрации Сочи заявили, что информация о мине не подтвердилась. На территории Сочи такого факта не выявляли. В мэрии отметили, что локация на кадрах видео не соответствует виду на сочинском побережье.

Мария Удовик

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