Крупный пожар произошел из-за искры от сварки в Каракулинском районе Удмуртии

Автомобиль «Шевроле Нива», гараж, баня и обшивка фронтона дома на 59 кв. м сгорели в селе Кулюшево Каракулинского района Удмуртии. Повреждена огнем также стена веранды на 6 кв. м. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

Причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при проведении электрогазосварочных работ. Мужчина менял пороги на автомобиле, искра при сварке попала в салон, что в итоге привело к пожару.

Сотрудники Государственной противопожарной службы республики и добровольцы смогли предотвратить распространение огня на двухквартирный дом. Из гаража эвакуировали три 40-литровых газовых баллона.