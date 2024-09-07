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В Удмуртии машинист экскаватора погиб при опрокидывании в навозохранилище

В селе Юкаменском в Удмуртии в навозохранилище опрокинулся гусеничный экскаватор с машинистом. Как сообщает пресс-служба госкомитета республике по ГО и ЧС, информация об инциденте поступила 6 сентября в 16:14 от представителя местного сельхозпредприятия.

Фото: Комитет по делам ГО и ЧС Удмуртии

Фото: Комитет по делам ГО и ЧС Удмуртии

Сотрудники ПСЧ-42 Государственной противопожарной службы и Поисково-спасательной службы Удмуртии извлекли тело погибшего машиниста из кабины с помощью шанцевого инструмента в 20:18.

Обстоятельства происшествия устанавливают следственные органы.

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