В Удмуртии машинист экскаватора погиб при опрокидывании в навозохранилище
В селе Юкаменском в Удмуртии в навозохранилище опрокинулся гусеничный экскаватор с машинистом. Как сообщает пресс-служба госкомитета республике по ГО и ЧС, информация об инциденте поступила 6 сентября в 16:14 от представителя местного сельхозпредприятия.
Фото: Комитет по делам ГО и ЧС Удмуртии
Сотрудники ПСЧ-42 Государственной противопожарной службы и Поисково-спасательной службы Удмуртии извлекли тело погибшего машиниста из кабины с помощью шанцевого инструмента в 20:18.
Обстоятельства происшествия устанавливают следственные органы.