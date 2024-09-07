Часть улицы Кирова в Ижевске перекроют из-за строительства ливневки

В Ижевске изменится схема движения на участке улицы Кирова от у. Красноармейской до ул. Карла Маркса. Как сообщает пресс-служба администрации столицы Удмуртии, связано это с продолжающимся строительством новой ливневой канализации протяженностью 1,2 км, которая должна решить проблему отвода дождевых вод в центре Ижевска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Ижевска Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

Там укладывают трубы большого диаметра, поэтому необходимы более масштабные земляные работы, в том числе на проезжей части.

В связи с этим будет полностью закрыто движение по северной стороне ул. Кирова от Красноармейской до Карла Маркса в сторону парка Кирова. При этом по южной стороне улицы будет организовано двухстороннее движение (по две полосы в каждую сторону).

Ограничение будет действовать с 11 сентября по 2 октября. При этом на участке ул. Кирова от ул. Карла Маркса у Главпочтамта в сторону парка Кирова по-прежнему будет открыта только одна полоса.

Автомобилистам городские власти предложили на период ограничения воспользоваться перехватывающей парковкой у гипермаркета «Лента» на перекрестке Кирова — Удмуртская и пересесть на трамвай. Движение трамваев маршрута № 7 обещают усилить.

Напомним, две полосы на участке ул. Кирова рядом с Главпочтамтом перекрыли на время работ по строительству ливневки в середине июня. Работы там планировали завершить до конца октября.