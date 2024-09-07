Голосование на дополнительных выборах стартовало в семи муниципалитетах Удмуртии

В Можге и шести районах Удмуртии началось голосование на дополнительных выборах депутатов представительных органов. Как сообщает избирком республики, 7-8 сентября они проходят в отдельных избирательных округах Можги, Вавожского, Игринского, Селтинского, Красногорского, Кезского, Каракулинского районов. В 8:00 7 сентября открылся 21 участок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Красильников Фото: Михаил Красильников

Всего на 11 мест в городской думе Можги и районных советах претендуют 44 кандидата. Из них 36 человек представляют партии, восемь — самовыдвиженцы. За ходом голосования следят 55 наблюдателей.

Все избирательные участки оснащены камерами видеофиксации, которые работают круглосуточно, добавили в избиркоме Удмуртии.