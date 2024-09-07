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Опекун увезла подростка из Пензы в Сочи и выгнала из дома

Уполномоченный по правам ребенка в Пензенской области Елена Столярова совместно с Минтрудом и органами опеки Пензы намерены вернуть подростка, которого опекун увезла в Сочи и выгнала из дома, об этом детский омбудсмен сообщила на своей странице во «Вконтакте». Юношу обнаружили одного на улице органы ПДН Сочи.

Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

«Опекун приехала в Пензу, написала заявление о снятии с нее обязанностей опекуна. В итоге несовершеннолетний оказался в Апшеронском приюте»,—уточнила госпожа Столярова.

Она добавила, что направила письмо в региональное министерство образования о включении подростка в список лиц для прохождения итоговой аттестации в дополнительную дату, так как права подростка на своевременную пересдачу экзамена за 9 класс были нарушены его бывшим опекуном.

Наталья Решетняк

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