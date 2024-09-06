В Сочи завели уголовное дело после наезда самокатчиков на пешехода

Следственным отделом по Центральному району Сочи возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 268 УК РФ (нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта). Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ЧП Сочи Фото: ЧП Сочи

Предварительно установлено, что утром 6 сентября на пешеходном переходе на улице Виноградной женщину сбил электросамокат. Предположительно, на самокате передвигались двое несовершеннолетних.

Видео ДТП появилось в сочинских пабликах. На кадрах молодой человек и девушка едут по обочине дороги на электросамокате и на «зебре» сбивают пешехода. После падения пострадавшая самостоятельно поднимается и уходит.

Наталья Решетняк