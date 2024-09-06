Три дома подтопило в Сочи после сильного ливня

После осадков, которые прошли днем 6 сентября, в Сочи оказались подтоплены несколько домов и участки дорог на улицах Пластунская и Донская. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: соцсети Фото: соцсети

На место происшествий отправили специализированные бригады МУП «Водосток» и ГУП КК «Дагомысское ДРСУ», которые работают над устранением последствий непогоды. В числе поступивших заявок от граждан — сообщения о затоплении в трех придворовых участках и на трех домовладениях по улице Пластунской. Коммунальные службы активно принимают меры по ликвидации последствий непогоды.

Ранее сообщалось, что после сильного ливня в Сочи подтопило улицы. Сильнее пострадали Центральный и Хостинский районы города. Также подтопило главную дорогу в микрорайоне КСМ.

Мария Удовик