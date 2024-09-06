Инспекторы ДПС на трассе Джубга—Сочи доставили туристку с судорогами в больницу

Сотрудники Госавтоинспекции на трассе Джубга—Сочи помогли семье туристов, застрявших в пробке, доставить женщину с судорогами в больницу. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

На автодороге инспекторы ДПС заметили, что мужчина в панике вышел из своего автомобиля. Он направился к патрульной машине и сообщил, что его жена, находясь в дороге из Липецкой области, внезапно почувствовала себя плохо и начала испытывать судороги.

Из-за интенсивного движения на дороге ожидание скорой помощи затягивалось, и времени не было. Инспекторы включили сирену и сопроводили автомобиль семьи до ближайшей городской больницы.

Врачи вовремя оказали необходимую медицинскую помощь пострадавшей. О состоянии пассажирки пока неизвестно.

Мария Удовик