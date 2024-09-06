В Ижевске начали высадку 109 новых саженцев на Аллее счастья

Подрядчик начал высадку 109 новых саженцев на Аллее счастья в Ижевске. Как сообщил во «ВКонтакте» глава города Дмитрий Чистяков, в ансамбль зелени войдут кустарники, которые создадут живую изгородь вдоль парка, а также крупные деревья.

На общественном пространстве высаживают березу, черемуху, клен, яблоню, спирею, барбарис, рябину и другие зеленые насаждения.

«Специалисты выбирают места посадки, обходя инженерные сети под землей. Все виды саженцев уже не раз показывали свою хорошую адаптацию в наших порой неприветливых погодных условиях. Подрядчик будет контролировать состояние деревьев в течение трех лет. Если какие-то не приживутся, их заменят»,— написал мэр.

Помимо этого, на объекте идет обустройство пандуса и монтаж освещения. Планируется проложить «народную тропу» к Вечному огню. Благоустройство Аллеи счастья находится на завершающем этапе.