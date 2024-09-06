За неделю в Сочи произошло 223 ДТП

В Сочи за неделю с 30 августа по 5 сентября произошло 223 ДТП. В них пострадали 11 человек, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Чаще всего аварии происходили из-за несоблюдения бокового интервала — 47 случаев. Еще 41 ДТП произошло по причине несоблюдения очередности проезда. В 39 случаях причиной стал неправильный выбор дистанции. Из-за неправильного движения задним ходом произошло 26 ДТП.

Самым аварийным днем стал вторник, в этот день зарегистрировано 38 ДТП. Среда стала наименее аварийным днем — 25 ДТП.

Ранее сообщалось, что в Сочи за лето эвакуировали почти 1 тыс. автомобилей, припаркованных с нарушениями. На спецстоянки забрали 950 машин, а также 106 мопедов и 16 мотоциклов.

Вячеслав Рыжков