Лаборатория по разработке БПЛА появится на базе УдГУ

На базе Удмуртского государственного университета (УдГУ) создадут лабораторию для проведения исследований в области беспилотных авиационных систем и автоматического управления БПЛА. Соглашение об этом было подписано сегодня между ГК «Беспилотные системы» и вузом, сообщает пресс-служба ГК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Centre digital & media Фото: Centre digital & media

Сейчас идет закупка оборудования и формирование инфраструктуры лаборатории. «Беспилотные системы» планируют осуществлять полный цикл научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ от построения математической модели до создания экспериментальных образцов и ПО.

Кроме того, в регионе появится закрытый испытательный полигон, оснащенный локальной высокоскоростной системой позиционирования БПЛА.

Напомним, ранее стало известно, что Ижевский государственный технический университет (ИжГТУ) станет образовательной площадкой нового центра БПЛА, в который будет вложено не менее 1 млрд руб.