Специализированный застройщик «Сочи-Парк пять плюс», которое СМИ связывают с семьей экс-губернатора Краснодарского края Александра Ткачева, взыскивает 15 млн руб. компенсации с московских застройщиков за использование товарных знаков Five и Five Development. Дело рассматривает Арбитражный суд Москвы. Ответчиками выступают компании, реализующие проект небоскреба The Five в столичном Донском районе. Юристы говорят, что суды удовлетворяют примерно 75% исковых требований о взыскании компенсаций по подобным делам.



Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

ООО «Специализированный застройщик "Сочи-Парк пять Плюс"» обратился в Арбитражный суд Москвы с иском к управляющей компании «Бердз», ООО «Союз» и ООО «Специализированный застройщик "5 Донской"» о защите исключительных прав на товарные знаки. Сумма требований истца составила 15 млн руб., следует из данных картотеки арбитражных дел. Исковое заявление принято к производству, следующее рассмотрение дела назначено на 10 сентября.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Специализированный застройщик "Сочи-Парк пять плюс"» зарегистрировано в пгт. Сириус в 2019 году, занимается деятельностью в области инженерных изысканий, управлением проектами строительства, выполнением строительного контроля и авторского надзора. Головная компания — АО «Сочи-Парк». Гендиректором является бывший вице-губернатор Кубани и руководитель НАО «Красная Поляна» Александр Саурин. Бенефициаром указан Андрей Скок, которого СМИ называют бизнес-партнером бывшего главы Кубани, экс-министра сельского хозяйства Александра Ткачева.

Управляющую компанию «Бердз» СМИ связывают с менеджментом Промсвязьбанка. Компания зарегистрирована в 2022 году в Москве, занимается консультированием по вопросам коммерческой деятельности и управления.

Компанией «Союз» руководит Максим Блажко, бывший собственник девелопера «Донстрой». Фирма зарегистрирована в 2017 году в Москве. Компания занимается управлением недвижимым имуществом за вознаграждения или на договорной основе. Головная компания — Lurplex Limited (Кипр). ООО «Специализированный застройщик "5 Донской"» зарегистрировано в 2003 году в Москве. Общество специализируется на деятельности заказчика-застройщика, генерального подрядчика. Учредители — ООО «Агро» и Дмитрий Мусатов. Убыток общества за 2023 год составил 39,7 млн руб.

Как выяснил «Ъ-Сочи», ООО СЗ «Сочи-Парк пять плюс» является правообладателем товарных знаков Five и Five Development.

«При проведении экспертизы выяснилось, что товарные знаки, используемые СЗ "5 Донской" и "Союз", а также УК "Бердз" для жилого комплекса в Москве (75-этажный жилой дом The Five.— прим. «Ъ-Сочи»), признаны сходными до степени смешения, что касается как фонетического, так и графического сходства. Товарный знак Five охраняется на всей территории России для нескольких видов товаров и услуг, в том числе услуг застройщика. Поэтому использование наименования Five для проектов в сфере недвижимости неправомерно, защита товарного знака обеспечивается правовой охраной в рамках патентного законодательства»,— рассказали «Ъ-Сочи» СЗ «Сочи-Парк пять плюс».

По словам адвоката МКА «Клишин и партнеры» Владимира Энтина, сходство до степени смешения, о котором идет речь в исковом заявлении, понятие весьма растяжимое. Согласно позиции Верховного суда России специальной экспертизы в этом случае не нужно, и суд, как рядовой потребитель, такое сходство вполне может оценить самостоятельно.

«В случае нарушения исключительного права на товарный знак возможно взыскание компенсации в размере от 10 тыс. руб. до 5 млн руб. за одно нарушение прав. В данном деле, скорее всего, истец заявил о трех нарушениях»,— комментирует эксперт.

Советник практики интеллектуальной собственности фирмы «Меллинг, Войтишкин и партнеры» Юрий Яхин отметил, что в июне Роспатент отказал ООО «Союз» в регистрации товарного знака The Five в связи со сходством со «старшими» товарными знаками истца, то есть у ответчиков не только нет собственного знака, но и есть решение государственного органа, подтверждающего вероятность смешения обозначений.

«Расчет компенсации истца за каждый товарный знак в 15 млн руб. (три нарушения по максимальной границе в 5 млн руб.) произведен неправильно. Так как есть специальные правила для случаев, когда нарушены права сразу на несколько товарных знаков. Однако полагаю, что перспективы разбирательства выглядят объективно лучшими скорее для "Сочи-парк пять плюс"»,— считает господин Яхин.

Он также добавил, что суды удовлетворяют примерно 75% исковых требований о взыскании компенсаций по подобным делам.

Тат Гаспарян