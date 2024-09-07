«Россети Центр и Приволжье» стала системообразующей сетевой организацией Удмуртии

ПАО «Россети Центр и Приволжье» стала системообразующей территориальной сетевой организацией (СТСО) в Удмуртии. Это следует из указа главы республики от 4 сентября, он опубликован на сайте правительства. Филиалом организации в регионе является «Удмуртэнерго».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В статусе СТСО организация начнет функционировать с начала следующего года в течение пяти лет.

Напомним, закон о СТСО вступил в силу 1 сентября. Определенная в регионе организация будет эксплуатировать и устранять аварии на электросетевых объектах, у которых нет собственников, либо он неизвестен. Кроме того, через через СТСО будет происходить взаимодействие с потребителями и энергосбытовыми компаниями в режиме «единого окна».