Сбер провел дизайн-сессию по искусственному интеллекту в сфере сельского хозяйства в Удмуртии

В Ижевске состоялась дизайн-сессия по применению технологий искусственного интеллекта в сфере агропромышленного комплекса (АПК), проведенная правительством Удмуртской Республики совместно со Сбером. В ней приняли участие представители министерств экономики, цифрового развития и сельского хозяйства, главы муниципальных образований республики, а также руководители Сбера. Совместно с органами власти в дизайн-сессии приняли участие более 20 крупнейших предприятия агропромышленного комплекса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Арсений Колобов, управляющий Удмуртским отделением Сбербанка

Фото: Сбер Арсений Колобов, управляющий Удмуртским отделением Сбербанка

Фото: Сбер

Формат проведения предусматривал разделение участников на команды, каждая из которых рассматривала сферы применения современных технологий и предлагала идеи по внедрению искусственного интеллекта в АПК. В частности, речь шла о приоритетных проектах в животноводстве и растениеводстве.

Участники мероприятия совместно с экспертами Сбера в области искусственного интеллекта (ИИ) определили более 10 идей для дальнейшей работы совместно с банком по ИИ-трансформации региона.

Особую заинтересованность у экспертов вызвали идеи применения ИИ для анализа готовности почвы на различных этапах посевных работ, прогнозирование спроса на молочную продукцию и создание с помощью ИИ портрета работника АПК.

Арсений Колобов, управляющий Удмуртским отделением Сбербанка: «Мы провели расширенную дизайн-сессию по искусственному интеллекту для АПК. Это одна из ключевых сфер деятельности нашей республики, в которой применение технологий может значительно увеличить объемы производства и сделать все его этапы более эффективными. Совместно с представителями власти и бизнеса мы обсудили, какие есть потребности у каждой стороны, и как мы можем их удовлетворить с помощью новых технологий. Мы уже видим результаты таких дизайн-сессий. По итогам проведенной в прошлом году Сбер совместно с правительством Удмуртии реализовал проект по применению ИИ-технологий для распознавания лесных пожаров. В будущем мы планируем развивать технологии искусственного интеллекта и в других отраслях, чтобы сделать жизнь наших клиентов еще удобнее и комфортнее».

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Ольга Абрамова, и.о. председателя правительства Удмуртской Республики: «Наша общая задача — создание качественных, передовых, востребованных технологий и сервисов, которые могут быть использованы в самых разных сферах. Искусственный интеллект может существенно упростить многие процессы. Поэтому планируем с коллегами сосредоточиться на его внедрении и в сельском хозяйстве. Совсем недавно исследователи Сбера разработали модели для прогнозирования засух на основе климатических данных. Эти алгоритмы способны делать долгосрочные прогнозы и оценивать риски не только для банков и страховых компаний, но и сельскохозяйственного сектора, учитывая, что почти каждый сезон для аграриев республики с точки зрения погодных условий является непростым».