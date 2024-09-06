Сбер провел дизайн-сессию по искусственному интеллекту в сфере сельского хозяйства в Удмуртии
В Ижевске состоялась дизайн-сессия по применению технологий искусственного интеллекта в сфере агропромышленного комплекса (АПК), проведенная правительством Удмуртской Республики совместно со Сбером. В ней приняли участие представители министерств экономики, цифрового развития и сельского хозяйства, главы муниципальных образований республики, а также руководители Сбера. Совместно с органами власти в дизайн-сессии приняли участие более 20 крупнейших предприятия агропромышленного комплекса.
Арсений Колобов, управляющий Удмуртским отделением Сбербанка
Фото: Сбер
Формат проведения предусматривал разделение участников на команды, каждая из которых рассматривала сферы применения современных технологий и предлагала идеи по внедрению искусственного интеллекта в АПК. В частности, речь шла о приоритетных проектах в животноводстве и растениеводстве.
Участники мероприятия совместно с экспертами Сбера в области искусственного интеллекта (ИИ) определили более 10 идей для дальнейшей работы совместно с банком по ИИ-трансформации региона.
Особую заинтересованность у экспертов вызвали идеи применения ИИ для анализа готовности почвы на различных этапах посевных работ, прогнозирование спроса на молочную продукцию и создание с помощью ИИ портрета работника АПК.
Арсений Колобов, управляющий Удмуртским отделением Сбербанка: «Мы провели расширенную дизайн-сессию по искусственному интеллекту для АПК. Это одна из ключевых сфер деятельности нашей республики, в которой применение технологий может значительно увеличить объемы производства и сделать все его этапы более эффективными. Совместно с представителями власти и бизнеса мы обсудили, какие есть потребности у каждой стороны, и как мы можем их удовлетворить с помощью новых технологий. Мы уже видим результаты таких дизайн-сессий. По итогам проведенной в прошлом году Сбер совместно с правительством Удмуртии реализовал проект по применению ИИ-технологий для распознавания лесных пожаров. В будущем мы планируем развивать технологии искусственного интеллекта и в других отраслях, чтобы сделать жизнь наших клиентов еще удобнее и комфортнее».
Ольга Абрамова, и.о. председателя правительства Удмуртской Республики: «Наша общая задача — создание качественных, передовых, востребованных технологий и сервисов, которые могут быть использованы в самых разных сферах. Искусственный интеллект может существенно упростить многие процессы. Поэтому планируем с коллегами сосредоточиться на его внедрении и в сельском хозяйстве. Совсем недавно исследователи Сбера разработали модели для прогнозирования засух на основе климатических данных. Эти алгоритмы способны делать долгосрочные прогнозы и оценивать риски не только для банков и страховых компаний, но и сельскохозяйственного сектора, учитывая, что почти каждый сезон для аграриев республики с точки зрения погодных условий является непростым».
Сбербанк является ключевым участником федерального проекта «Искусственный интеллект» и партнером правительства РФ в развитии этой высокотехнологичной отрасли. Банк активно вовлечен в реализацию Национальной стратегии развития искусственного интеллекта до 2030 года. По прогнозам, активное внедрение технологий искусственного интеллекта может увеличить ВВП страны более чем на 11 трлн руб. Цифровые решения, которые активно применяются в регионах, способствуют экономическому развитию России.