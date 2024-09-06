В Сбере заявили, что рынок кредитования продолжит работу в сложных условиях

Первый зампред правления банка Кирилл Царев отметил, что потребность в заемных средствах у россиян сохраняется, спрос на кредиты остается на стабильно высоком уровне

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Спрос на потребительские кредиты остается на стабильно высоком уровне, но темпы выдачи в июле-августе постепенно замедляются и такая тенденция продолжится в сентябре. Об этом в интервью ТАСС в рамках Восточного экономического форума рассказал первый зампред правления Сбербанка Кирилл Царев.

«Рынок кредитования продолжит работу в довольно сложных условиях, учитывая высокую ставку и новые меры регулятора. Потребность в заемных средствах у граждан сохраняется и спрос на кредиты остается на стабильно высоком уровне. Мы видим постепенное снижение темпов роста выдачи розничных кредитов: в июле -3%, что нетипично для сезонности, когда рынок показывает рост. По первым данным августа мы видим продолжение этого тренда. В сентябре, с учетом введения с начала месяца дополнительных мер ЦБ по сдерживанию роста кредитования, прогнозируем продолжение тренда на снижение выдач»,— отметил Царев.