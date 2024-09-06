Водитель без прав устроил ДТП с двумя пострадавшими в Ижевске

20-летний водитель «ВАЗ-2108» без прав выехал на встречную полосу и устроил ДТП в Ижевске. Он не справился с управлением и столкнулся с двумя автомобилями — Skoda Octavia и Lada Granta, сообщает 1-й отдел Госавтоинспекции Удмуртии.

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Это произошло накануне около 16:25 на улице Максима Горького. В ДТП пострадали виновник происшествия и 38-летняя водительница Skoda, они получили травмы.

Водителя «ВАЗ» привлекли к ответственности за управление без прав, автомобиль поместили на спецстоянку.