Водитель без прав устроил ДТП с двумя пострадавшими в Ижевске
20-летний водитель «ВАЗ-2108» без прав выехал на встречную полосу и устроил ДТП в Ижевске. Он не справился с управлением и столкнулся с двумя автомобилями — Skoda Octavia и Lada Granta, сообщает 1-й отдел Госавтоинспекции Удмуртии.
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Это произошло накануне около 16:25 на улице Максима Горького. В ДТП пострадали виновник происшествия и 38-летняя водительница Skoda, они получили травмы.
Водителя «ВАЗ» привлекли к ответственности за управление без прав, автомобиль поместили на спецстоянку.