«На курорте наблюдается сокращение девелоперской активности»

Сочи занял шестое место в рейтинге городов РФ по объемам ввода жилья в 2023 году, следует из исследования «РИА Новости». За год показатель снизился сразу на 27,9%, до 717,3 тыс. кв. м. В первом полугодии 2024 года, по данным Федеральной государственной службы статистики, в Сочи ввели в эксплуатацию семь многоквартирных жилых домов общей площадью 72,4 тыс. кв. м. О причинах и последствиях такой динамики рассуждает эксперт ГК «Точно» Алена Склярова.



Алена Склярова

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«В Сочи наблюдается сокращение девелоперской активности. Это во многом связано с дефицитом новых площадок для строительства. Сегодня проекты могут быть реализованы в основном в рамках механизма комплексного развития территорий (КРТ), при этом не каждый застройщик обладает необходимыми компетенциями и ресурсами для его внедрения. В основном это девелоперы федерального уровня, имеющие большой опыт и наработанную практику.

Сокращение активности также связано с уменьшением портфеля ключевых застройщиков — сегодня многие проекты бизнес-класса либо уже введены в эксплуатацию, либо находятся в высокой стадии готовности. В дальнейшем мы увидим дефицит предложения в этой категории недвижимости, поэтому спрос на нее будет только расти, вместе с инвестициофнной привлекательностью.

До конца 2024 года в сегменте бизнес-класса возможны незначительные корректировки стоимости. А к первому кварталу 2025 года цена квадратных метров на первичном рынке недвижимости Сочи начнет расти.

Спрос будет оставаться высоким, а дефицит новых предложений приведет к дальнейшему уверенному увеличению стоимости на эту категорию объектов».