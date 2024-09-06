Сочи возглавил топ направлений для поездок с детьми в сентябре

Сочи занял первое место в рейтинге популярных российских направлений для поездок с детьми в сентябре. На долю курорта приходится почти четверть таких бронирований в первый месяц осени, говорится в исследовании сервиса Твил.ру.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

У Сочи 23% сентябрьских бронирований с детьми. На втором месте Анапа с 13%, на третьем — Геленджик с 5%.

В Сочи средняя стоимость ночи в средствах размещения при таком виде отдыха превышает 4,8 тыс. руб., средняя продолжительность поездки составляет восемь ночей. Столько же семьи с детьми в среднем проводят в Анапе, однако здесь стоимость ниже — 4,3 тыс. руб. В Геленджике проводят в среднем семь ночей, а стоимость составляет почти 5 тыс. руб.

Также в рейтинг вошли Архипо-Осиповка и Кабардинка. Они заняли шестое и девятое места соответственно. В первом случае стоимость размещения составляет 4,4 тыс. руб., а средняя продолжительность поездки — шесть ночей. В Кабардинке ночь стоит 5,4 тыс. руб., продолжительность поездки — семь ночей.

Вячеслав Рыжков