В Лазаревском районе Сочи задержали афериста-арендодателя

Полицейские задержали в Лазаревском районе Сочи подозреваемого в мошенничестве. Приезжий из Кемеровской области притворялся арендодателем и обманул несколько человек, сообщает пресс-служба УВД курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В полиции рассказали, что 43-летний фигурант размещал на сайтах объявления о сдаче в аренду квартир в центре курорта, которых у него не было. Информация сопровождалась красивыми фотографиями из интернета, а цену аферист выставлял гораздо ниже рынка, при этом просил предоплату от 5 тыс. до 25 тыс. руб., заявили в ведомстве.

Приезжий, считает полиция, обманул 25 жителей разных регионов на 200 тыс. руб. Фигуранта задержали, сейчас в его отношении расследуют уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Мужчине грозит до 5 лет тюрьмы.

В полиции напомнили, что при выборе жилья для аренды необходимо быть внимательным. Правоохранители рекомендуют не соглашаться на предоплату не убедившись, что квартира действительно сдается, а арендодатель является владельцем.

Вячеслав Рыжков