Избирательные комиссии районов Удмуртии получили почти 10 тысяч бюллетеней

9 750 бюллетеней передали участковым избирательным комиссиям в муниципалитетах Удмуртии, где пройдут дополнительные выборы депутатов представительных органов. Об этом сообщает пресс-служба избиркома республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Бюллетени получили участковые избиркомы Можги, Вавожского, Игринского, Селтинского, Каракулинского, Красногорского и Кезского районов.

Напомним, дополнительные выборы депутатов представительных органов муниципальных образований в республике продлятся два дня — 7 и 8 сентября. Всего будет замещено 11 депутатских мандатов. Ранее избирком Удмуртии отказал в регистрации двум кандидатам-самовыдвиженцам.