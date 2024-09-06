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Избирательные комиссии районов Удмуртии получили почти 10 тысяч бюллетеней

9 750 бюллетеней передали участковым избирательным комиссиям в муниципалитетах Удмуртии, где пройдут дополнительные выборы депутатов представительных органов. Об этом сообщает пресс-служба избиркома республики.

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Бюллетени получили участковые избиркомы Можги, Вавожского, Игринского, Селтинского, Каракулинского, Красногорского и Кезского районов.

Напомним, дополнительные выборы депутатов представительных органов муниципальных образований в республике продлятся два дня — 7 и 8 сентября. Всего будет замещено 11 депутатских мандатов. Ранее избирком Удмуртии отказал в регистрации двум кандидатам-самовыдвиженцам.

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