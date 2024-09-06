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На трассе Ижевск—Ува установят ограждения от диких животных

Сетчатые ограждения от диких животных появятся на трассе Ижевск—Ува в Завьяловском районе Удмуртии. Их установят на участке между деревней Подшивалово и селом Советско-Никольское, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Фото: Ваня Русский, Коммерсантъ

Фото: Ваня Русский, Коммерсантъ

«Установление защитных сетчатых ограждений мы начали в прошлом году на автодороге Игра-Глазов. Они появились в местах, где наблюдалась наибольшая концентрация ДТП с участием диких животных»,— сообщили в миндортрансе республики.

Установить ограждения на трассе Ижевск-Ува планируется до конца октября. Контракт с подрядчиком находится на стадии подписания.

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