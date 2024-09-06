От зараженных деревьев расчистят лесополосу у санатория «Металлург» в Ижевске

В Ижевске начали санитарную расчистку в лесополосе у санатория «Металлург». Как сообщает пресс-служба администрации столицы Удмуртии, специалисты убирают там насаждения, зараженные опасным вредителем — уссурийским полиграфом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Ижевска Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

Подрядчик должен до конца октября освободить от сухостойных и больных деревьев 87 гектаров территории 67-го квартала Нагорного участка Ижевского лесничества. По контракту планируется убрать 334 кубометра опасной древесины в районе Енот-парка, санатория «Металлург» и далее до магазина «Ашан». Особое внимание будут уделять требованиям безопасности, так как здесь гуляют горожане. Участки обтягивают специальной сигнальной лентой.

Ранее в 2023 году специалисты провели лесопатологические обследования зеленых насаждений, поврежденных уссурийским полиграфом. Лабораторные исследования Россельхознадзора подтвердили наличие опасного вредителя в коре деревьев.

«Сейчас идет расчистка леса от пихтовых деревьев, которые высохли после заражения карантинным видом вредителя — уссурийским полиграфом. После того как жук-короед заселяется в дереве, хвоя начинает становится бурого цвета, осыпается кора. Затем дерево высыхает. Страдают, в основном, пихты, реже — ели. Единственный способ борьбы с уссурийским полиграфом и его распространением — выборочная вырубка зараженных деревьев. Химические методы воздействия на вредителя, к сожалению, не действуют. Порубочные остатки сжигаются на месте, в пределах карантинной зоны. Эти мероприятия мы выполним после завершения пожароопасного периода, то есть во второй половине октября»,— рассказал инженер охраны и защиты леса управления благоустройства и охраны окружающей среды администрации Ижевска Владислав Ноговицин.

Планируется провести подобные санитарно-оздоровительные мероприятия во всех кварталах городских лесов, чтобы сохранить лесной массив. Весной этого года от деревьев, зараженных уссурийским полиграфом, был освобожден Тимирязевский лес. Там планируется высадка новых деревьев. Следующим летом лесопатологические обследования выполнят в лесных массивах около микрорайонов Старый Игерман и Люлли.