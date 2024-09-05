Адлер вошел в топ популярных железнодорожных направлений для отдыха с детьми

Адлер вошел в число лидеров самых востребованных направлений среди пассажиров-детей РЖД. В рейтинг также вошли Новороссийск, Анапа и Симферополь, сообщает пресс-служба РЖД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

В этом году в вагонах перевезли 3,6 млн детей со скидкой 50% в рамках акции «Счастливые каникулы», что на 6,6% больше по сравнению с прошлым летом. Из общего числа 3,4 млн детей воспользовались специальными тарифами на поездки в плацкартных и общих вагонах, а также в купе двухэтажных поездов.

Скидка в размере 50% предоставляется детям от 10 до 17 лет с 1 июня по 31 августа уже на протяжении девяти лет. За это время акцией воспользовались более 24,5 млн детей.

В рамках летней оздоровительной кампании 2024 года ожидается увеличение числа перевезенных детей до 688,5 тыс., что на 1,4% больше по сравнению с прошлым годом. Для таких групп предусмотрены специальные «детские» составы и диспетчерский контроль на вокзалах.

Мария Удовик