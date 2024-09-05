Онлайн-школа «Сириуса» выяснила, зачем дети занимаются самообразованием

«Сириус.Курсы» провели исследование и выяснили, что треть российских школьников получают дополнительное образование, чтобы подготовиться к поступлению в вуз. Еще четверть детей хотят определиться с профессией и освоить ее азы. В опросе приняли участие более 700 учащихся со всей страны — ученики онлайн-школы Образовательного центра «Сириус».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Выяснилось, что 29% детей, выбирая для себя дополнительные курсы и самообразование, хотят лучше подготовиться к поступлению в вузы. 18% школьников занимаются на онлайн-площадках для саморазвития — именно это мотивирует ребят учиться за пределами школьной программы.

Еще 20% учащихся ответили, что с помощью онлайн-курсов они готовятся к олимпиадам и экзаменам. Успешно сдать предмет — главная мотивация для них.

При выборе дополнительного образования школьники обращают внимание на преподавателя (9% опрошенных), его умение объяснять материал и способность дать обратную связь. А также на методическую составляющую — так ответили 6% детей. Важным в выборе курсов является их ценовая доступность. По 2% школьников ответили, что решающим для них станет увлекательность информации и прикладной характер занятий.

Александра Каверина