Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Через границу в Адлере пытались провезти контрабанду в колесах BMW

Таможенные службы Краснодарского края предотвратили попытку незаконного ввоза через пост Адлера почти 1,3 тыс. пачек сигарет, скрытых в колесах автомобиля BMW X5, прибывшего из Абхазии. Об этом сообщает пресс-служба Южного таможенного управления.

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

На таможенном посту МАПП Адлер остановили подозрительный BMW X5. В ходе проверки с использованием мобильного инспекционного досмотрового комплекса (МИДК) выяснилось, что в автомобиле есть посторонние вложения.

Начальник таможенного поста Алексей Быков уточнил, что колеса автомобиля выглядели неестественно. В ходе дальнейшего осмотра удалось установить, что в передних и задних колесах пытались скрыть 1,2 тыс. пачек сигарет марки Business Royals, произведенных в Дубае.

Табачные изделия пытались перевезти без необходимых российских акцизных марок и обязательной маркировки, что делает их ввоз незаконным. Сигареты и автомобиль изъяли, а стоимость контрабанды составила около 200 тыс. руб.

В отношении нарушителя возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда). Водителю иномарки грозит штраф от 300 тыс. до 1 млн руб. или лишение свободы на срок до пяти лет.

Мария Удовик

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...