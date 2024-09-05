Через границу в Адлере пытались провезти контрабанду в колесах BMW

Таможенные службы Краснодарского края предотвратили попытку незаконного ввоза через пост Адлера почти 1,3 тыс. пачек сигарет, скрытых в колесах автомобиля BMW X5, прибывшего из Абхазии. Об этом сообщает пресс-служба Южного таможенного управления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

На таможенном посту МАПП Адлер остановили подозрительный BMW X5. В ходе проверки с использованием мобильного инспекционного досмотрового комплекса (МИДК) выяснилось, что в автомобиле есть посторонние вложения.

Начальник таможенного поста Алексей Быков уточнил, что колеса автомобиля выглядели неестественно. В ходе дальнейшего осмотра удалось установить, что в передних и задних колесах пытались скрыть 1,2 тыс. пачек сигарет марки Business Royals, произведенных в Дубае.

Табачные изделия пытались перевезти без необходимых российских акцизных марок и обязательной маркировки, что делает их ввоз незаконным. Сигареты и автомобиль изъяли, а стоимость контрабанды составила около 200 тыс. руб.

В отношении нарушителя возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда). Водителю иномарки грозит штраф от 300 тыс. до 1 млн руб. или лишение свободы на срок до пяти лет.

Мария Удовик