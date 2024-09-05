Открытый Суперкубок по пляжному волейболу впервые организуют в Сириусе

С 11 по 13 сентября впервые в истории на федеральной территории Сириус пройдет Открытый Суперкубок по пляжному волейболу. Об этом сообщает пресс-служба ФТ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Степан Кулинич, Коммерсантъ Фото: Степан Кулинич, Коммерсантъ

Мероприятие пройдет в отеле Sport Inn. На следующей неделе на одной площадке соберутся восемь лучших мужских и женских команд, представляющих три страны: Россию, Бразилию и Кубу. Участниками турнира станут призеры Олимпийских игр, чемпионы мира и Европы, а также победители престижных этапов Мирового тура.

Лучшие из них выйдут в плей-офф, продолжая борьбу за трофей. А для гостей события в перерывах между матчами выступят творческие и эстрадные коллективы.

В субботу, 14 сентября, на той же площадке пройдет второй по счету «Кубок вызова». Лучшие отечественные волейболисты встретятся с представителями пляжного волейбола в формате 4 на 4.

Ранее сообщалось, что на этой неделе, с 6 по 8 сентября, на курорте «Роза Хутор» пройдет беговой фестиваль Rosa Wild Trail. Участники смогут испытать свои силы на различных дистанциях в условиях горного рельефа, общей протяженностью 180 км и набором высоты до 14 тыс. м.

Мария Удовик