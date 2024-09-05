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В Сочи достраивают дом на 323 квартиры для расселения аварийного жилья

На улице Тимирязева в Сочи достраивают дом на 323 квартиры для переселения граждан из аварийного жилья. Готовность дома превышает 90%, сообщает пресс-служба администрации курорта.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

На объекте на улице Тимирязева задействовано более 160 человек и 13 единиц техники. Выполняется устройство систем газо-, электро-, водоснабжения, канализации, вентиляции и отопления. Ведется благоустройство территории.

В первый месяц осени также сдают в эксплуатацию два дома на Вишневой. Здесь предоставят жилье по соцнайму. Уже готов многоквартирный дом на улице Тормахова в Лазаревском районе. В конце сентября горожанам начнут предоставлять квартиры.

«Жилье передадим сразу с ремонтом, семьям останется только расставить мебель. Спортивные и детские площадки во дворе тоже обустроим к новоселью. Часы контроля по строительству социальных домов провожу еженедельно. От своих заместителей и руководителей департаментов требую четкого исполнения графиков»,— прокомментировал глава Сочи Андрей Прошунин строительство дома на улице Тормахова.

В мэрии рассказали, что завершается проектирование домов на улицах Чехова и Есауленко. Осенью власти планируют также заключить контракт на проектирование еще одного объекта на улице Вишневой. Здесь будет 99 квартир.

Вячеслав Рыжков

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