САР как спецадминресурс

Как точечный инструмент развития Дальнего Востока обсуждался вчера на ВЭФ и механизм специальных административных районов (САР), один из которых расположен на острове Русский в Приморье (второй — на острове Октябрьский в Калининградской области). САР — «ворота» для возвращения капиталов в РФ путем смены юрисдикции. Как сообщил вчера первый замглавы Минэкономики Илья Торосов, сейчас в САР зарегистрировано 426 компаний; в 2018–2023 годах налоговые поступления от резидентов оцениваются в 38 млрд руб., из которых 24,8 млрд руб. пришлись на 2023 год (и половина, 12,2 млрд руб.— на САР в Приморье).

Сам механизм, по словам замминистра, уже «сформирован как институт», теперь возможны лишь точечные изменения. Запрос на них уже есть — как отметил замглавы Минвостокразвития Павел Волков, необходимо предусмотреть возможность самостоятельного выбора валютного резидентства, а также дополнительные гарантии «закрытости» решений о переезде в САР (для защиты от санкций).

Бизнес добивается расширения возможностей выполнения условий для получения налоговых льгот — для этого резиденты САР должны вложить не менее 300 млн руб. в регион (в строительство, передачу региону оборудования или пожертвования), открыть там офис и иметь не менее 15 сотрудников в штате. Как отметил гендиректор ПАО «Полюс» Алексей Востоков, необходимо предусмотреть возможность соинвестирования совместно с другими резидентами САР и привлечения других инвесторов в строительные проекты. Также, добавил он, стоит расширить перечень специальностей работников, которые должны быть в штате компании-резидента, в частности, включив в него специалистов в области IT и искусственного интеллекта.

Евгения Крючкова