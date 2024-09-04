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В горах Сочи пройдет беговой фестиваль

С 6 по 8 сентября на курорте «Роза Хутор» пройдет беговой фестиваль Rosa Wild Trail, который соберет трейлраннеров России. Участники смогут испытать свои силы на различных дистанциях в условиях горного рельефа, общей протяженностью 180 км и набором высоты до 14 тыс. м.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фестиваль предложит 11 дистанций различной сложности, включая две двухдневные стадийные гонки. Стартово-финишная поляна будет расположена в Горной Олимпийской деревне, а самые длинные маршруты пройдут через территории Кавказского государственного заповедника и Сочинского национального парка.

Организаторы также подготовили программу для гостей и участников мероприятия. Желающие смогут позаниматься йогой, медитацией, тренировкой, отправиться в поход, послушать лекции и принять участие в мастер-классах.

Мария Удовик

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