Канатные дороги восстановили работу на Красной Поляне

После временного закрытия из-за неблагоприятных погодных условий канатные дороги в горах Сочи вновь начали функционировать. Пресс-служба Красной Поляны сообщила о возобновлении работы нескольких ключевых фуникулеров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Сейчас в полном объеме доступны такие маршруты, как «Красная поляна», «Реликтовый лес», «Восточный лес», «Старт чемпиона» и «Водопад Поликаря». Однако некоторые фуникулеры, включая «Вершина», «Аибга» и «Черная пирамида», остаются закрытыми для посетителей.

На курорте Роза Хутор после временной приостановки работы туристы могут вновь воспользоваться канатными дорогами «Заповедный лес», «Кавказский экспресс», «Волчья скала» и «Эдельвейс». Открыты для посещения «Тропы северного склона» (за исключением участка 100 Пихт), подвесной мост, парк водопадов, родельбан, тюбинг и «Виа Феррата».

Во время непогоды, из-за которой канатные дороги Красной Поляны прекратили работу, для удобства посетителей организовали бесплатный трансфер между отметками 960 и 540. Гости курорта могли воспользоваться услугами трансфера, который останавливался на площади Сбербанка у эскалатора. Желающих доставляли на Поляну 540.

Мария Удовик